В "Авангарде" допустили возможность проведения в Омске прощального матча Ягра

ТАСС, 1 октября. Прощальный матч олимпийского чемпиона по хоккею, двукратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Стэнли чеха Яромира Ягра может состояться в Омске на новой арене. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Александр Крылов.
Ягр выступал за "Авангард" в 2004-2005 годах во время локаута в Национальной хоккейной лиге, а также с 2008 по 2011 год.
"Очень реальный шанс увидеть Ягра в прощальном матче на новой арене, он за любой такой "кипиш". Но для этого нужно достроить арену", - сказал Крылов.
"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.
Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск". Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть". В новом дворце также пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.