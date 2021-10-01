В "Авангарде" допустили возможность проведения в Омске прощального матча Ягра

ТАСС, 1 октября. Прощальный матч олимпийского чемпиона по хоккею, двукратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Стэнли чеха Яромира Ягра может состояться в Омске на новой арене. Об этом в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Александр Крылов.

Ягр заявил, что собирается играть как минимум до 50 лет

Ягр выступал за "Авангард" в 2004-2005 годах во время локаута в Национальной хоккейной лиге, а также с 2008 по 2011 год.

"Очень реальный шанс увидеть Ягра в прощальном матче на новой арене, он за любой такой "кипиш". Но для этого нужно достроить арену", - сказал Крылов.

"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск". Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром нефть". В новом дворце также пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.