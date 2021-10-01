Черчесов прокомментировал результаты "Спартака" и "Легии" в Лиге Европы

ТАСС, 1 октября. Московскому футбольному клубу "Спартак" следует продолжать борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Такое мнение высказал бывший главный тренер "Спартака" и польской "Легии", которые в Лиге Европы играют в одной группе, Станислав Черчесов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В четверг "Спартак" во втором туре группового этапа на выезде со счетом 3:2 обыграл итальянский "Наполи", "Легия" в домашнем матче нанесла поражение английскому "Лестеру" со счетом 1:0. Польский клуб после двух туров возглавляет группу C, имея в активе 6 очков, "Спартак" располагается на втором месте с 3 очками.

"Те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге, - сказал Черчесов. - Теперь "Легии" нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а красно-белым - продолжать бороться за место под солнцем. Второй тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает".

Также специалист поделился мнением о матче "Легии" с "Лестером", на котором присутствовал лично. "На стадион приехал по приглашению владельца варшавского клуба Даруиша Миодуского - нас связывают давние хорошие отношения. "Легия" провела качественный матч, выглядела лучше, чем против "Спартака", грамотно выстроила игру на контратаках и заслуженно взяла три очка. Наверное, кому-то результат показался сенсационным, но как очевидец скажу, что все по делу", - добавил Черчесов.

В следующем туре групового этапа Лиги Европы "Спартак" 20 октября примет "Лестер", "Легия" на следующий день сыграет в гостях с "Наполи".