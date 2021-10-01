Рожков прибыл в Дзержинск для проведения форума по развитию паралимпийского движения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков прибыл в Дзержинск для проведения Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Дзержинска и Министерства спорта РФ 1-2 октября. В программу входят паралимпийский урок, мастер-классы по паралимпийским видам спорта, антидопинговая викторина Всемирного антидопингового агентства, встречи с чемпионами Паралимпийских игр и их тренерами, семинар-совещание по вопросам подготовки спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине и образовательный семинар по спортивно-функциональной классификации в паралимпийском спорте для тренеров и специалистов по адаптивной физической культуре и спорту.

"Особое внимание при проведении всероссийских форумов в субъектах Российской Федерации Паралимпийский комитет России всегда уделяет развитию и пропаганде детско-юношеского адаптивного спорта, нашим будущим чемпионам, - сказал Рожков ТАСС. - Именно поэтому все наши форумы начинаются с таких мероприятий, как паралимпийский урок и зарядка с паралимпийскими чемпионами, мастер-классы. Традиционно их проводят чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, во время таких мероприятий дети узнают, как развивался спорт в России и мире, о его ценностях и идеалах, своим личным примером спортсмены показывают мальчишкам и девчонкам, как преодолевать различные жизненные обстоятельства, которые возникают на их пути".

Помимо этого в рамках форума пройдет церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь" призеров Паралимпийских игр пловцов Андрея Калины, Валерии Шабалиной, Романа Жданова, Богдана Мозгового, Андрея Николаева, Дарьи Пикаловой, легкоатлетов Дмитрия Сафронова, Андрея Вдовина, велосипедиста Михаила Асташова, фехтовальщика Александра Кузюкова и их тренеров.

В мероприятиях форума также примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр спорта России Олег Матыцин, руководитель межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Лукин, глава города Дзержинска Иван Носков, генеральный секретарь ПКР, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Строкин, а также вице-президенты ПКР Лидия Абрамова и Ольга Семенова.