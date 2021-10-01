Паралимпиец Жданов победил в номинации "Преодоление" премии "Возвращение в жизнь"

"Я хочу выразить большую благодарность тем людям, которые переживали и болели за нас, и в первую очередь я хочу поздравить своего тренера, потому что это не только моя победа, это наша совместная победа, мы шли к этому и добились этого все вместе. В этой медали есть заслуга каждого, кто болел и переживал. Огромное спасибо всем", - сказал на церемонии награждения Жданов.

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 1 октября. /ТАСС/. Российских паралимпийцев и тренеров наградили премией "Возвращение в жизнь", организаторы отметили спортсменов в 10 номинациях. Так, лучшими в номинации "Преодоление" стали пловец Роман Жданов и тренер Елена Соколова, передает корреспондент ТАСС.

Соколова в свою очередь поблагодарила Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет России, Федерацию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. "Спасибо большое, мы будем стараться", - сказала она.

В номинации "Что наша жизнь? - Борьба!" победили легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин, а также их тренер Галина Кошелева. В номинация "Точка опоры" наградили главу города Дзержинска Ивана Носкова, спортсмены из Дзержинска на Играх в Токио завоевали четыре золотые и две бронзовые медали. В номинации "Личным примером" отметили директора дзержинской школы "Салют" Андрея Куваева и главного тренера сборной России по плаванию Юрия Назаренко.

В номинации "Сила в воле" победили пловчиха Валерия Шабалина и тренер Татьяна Новикова, в номинации "Поворот судьбы" - велогонщик Михаил Асташов, в номинации "И жизнь, и слезы, и любовь..." - Дарья и Александр Пикаловы. В номинации "Второе дыхание" победил пловец Андрей Калина, в номинации "Я люблю тебя, жизнь" - пловцы Богдан Мозговой и Андрей Николаев, в номинации "Возвращение в жизнь" - фехтовальщик Александр Кузюков.

"Мы все вместе продемонстрировали, что мы - одна большая команда, мы друг другу доверяем, друг друга поддерживаем. Был период, очень сложный период для всего паралимпийского движения, когда в течение девяти лет мы были лишены возможности участвовать в Паралимпийских играх. Еще более сложный период пандемии, когда были ограничены возможности для участия в соревнованиях и тренировочного процесса. И вы - герои, вы показали, что вы можете все преодолеть. Когда мы вместе, можем все преодолеть", - обратился к участникам церемонии глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Результаты в Токио

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Летние Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября, следующие Игры запланированы на 2024 год в Париже.