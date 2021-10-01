Российские паралимпийцы провели мастер-классы для детей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в ходе Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения приняли участие в мастер-классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

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Мероприятия проходят в Дзержинске. В открытии мастер-классов приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и глава Дзержинска Иван Носков. Перед стартом мастер-классов вице-президент ПКР Ольга Семенова и чемпионы Паралимпийских игр по футболу провели зарядку для детей.

Мастер-класс по плаванию провели пятикратный чемпион Паралимпийских игр, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, главный тренер паралимпийской сборной по плаванию Юрий Назаренко, трехкратные чемпионы Паралимпиады в Токио Андрей Калина и Роман Жданов и чемпионка Игр Дарья Пикалова, по легкой атлетике - трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова, двукратный чемпион Игр в Токио Дмитрий Сафронов, чемпион токийской Паралимпиады Андрей Вдовин и тренер сборной России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Галина Кошелева.

Мастер-класс по пауэрлифтингу для детей был проведен победителями и призерами чемпионатов России Татьяной Жаворонковой и Максимом Бойцовым, по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом - чемпионами Паралимпийских игр Александром Кулигиным, Леонидом Ильичевым, Вячеславом Ларионовым, Иваном Потехиным и чемпионом мира Данилой Беловым, по фехтованию - двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Токио Александром Кузюковым, по велоспорту - двукратным чемпионом прошедших Игр Михаилом Асташовым.

За участие в мастер-классах дети получили сувениры, а также поучаствовали в викторине Всемирного антидопингового агентства Outreach ("Аутрич").