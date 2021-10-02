Осинькин: гол "Крыльев Советов" поменял характер игры с "Динамо"

В субботу "Динамо" на своем поле уступило "Крыльям Советов" со счетом 0:1.

"Очень интенсивная игра у "Динамо", мы к этому готовились, понимали, какой характер встречи нас ждет, - сказал Осинькин. - Нам было очень тяжело весь первый тайм, особенно до гола. Гол - это результат быстрой атаки, результат того, что соперник большими силами нас атаковал. Мы воспользовались такой глубиной соперника за спиной, этот гол на характер встречи повлиял".

"Во втором тайме ничего не поменялось, по счету понимали, что должны обороняться. Но интенсивность игры у "Динамо" была поменьше, у нас были моменты для того, чтобы забить", - добавил Осинькин.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных. "Динамо" в московском дерби на выезде сыграет со "Спартаком" 16 октября.