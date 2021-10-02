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Футбол в России

"Крылья Советов" победили "Динамо" в матче РПЛ

Самарская команда выиграла в Москве со счетом 1:0, футболисты "Динамо" впервые в сезоне не сумели забить
Максим Глушенков ("Крылья Советов") и Себастьян Шиманьский ("Динамо") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Глушенков ("Крылья Советов") и Себастьян Шиманьский ("Динамо")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграл московское "Динамо" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 437 зрителей.

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Мяч забил Роман Ежов (23-я минута), его признали лучшим игроком встречи.

В предыдущий раз команды встречались в апреле, в 1/4 финала Бетсити - Кубка России бело-голубые в Самаре проиграли команде второго по силе дивизиона со счетом 0:2. Ранее в субботу "Нижний Новгород" обыграл казанский "Рубин" (0:1), десятый тур чемпионата начался с двух гостевых побед команд, в прошлом сезоне игравших в Футбольной национальной лиге.

Московская команда под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, впервые в нынешнем сезоне не сумела забить. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе, "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке, набрав 13 очков.

Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных. "Динамо" в московском дерби на выезде сыграет со "Спартаком" 16 октября, "Крылья Советов" на следующий день примут "Нижний Новгород".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Динамо1061314-919
3Локомотив945012-617
4Краснодар951317-916
5ЦСКА951313-816
6Сочи950412-915
7Нижний Новгород1042412-1314
8Рубин1042413-1114
9Спартак941410-813
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат940511-1512
12Уфа922511-168
13Арсенал922512-198
14Химки91448-157
15Ростов913511-196
16Урал91354-136

 

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