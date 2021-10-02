"Крылья Советов" победили "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграл московское "Динамо" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 437 зрителей.
Мяч забил Роман Ежов (23-я минута), его признали лучшим игроком встречи.
В предыдущий раз команды встречались в апреле, в 1/4 финала Бетсити - Кубка России бело-голубые в Самаре проиграли команде второго по силе дивизиона со счетом 0:2. Ранее в субботу "Нижний Новгород" обыграл казанский "Рубин" (0:1), десятый тур чемпионата начался с двух гостевых побед команд, в прошлом сезоне игравших в Футбольной национальной лиге.
Московская команда под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, впервые в нынешнем сезоне не сумела забить. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе, "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке, набрав 13 очков.
Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных. "Динамо" в московском дерби на выезде сыграет со "Спартаком" 16 октября, "Крылья Советов" на следующий день примут "Нижний Новгород".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|9
|5
|1
|3
|17-9
|16
|5
|ЦСКА
|9
|5
|1
|3
|13-8
|16
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|8
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|9
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|12
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|13
|Арсенал
|9
|2
|2
|5
|12-19
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6