"Крылья Советов" победили "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграл московское "Динамо" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 7 437 зрителей.

Мяч забил Роман Ежов (23-я минута), его признали лучшим игроком встречи.

В предыдущий раз команды встречались в апреле, в 1/4 финала Бетсити - Кубка России бело-голубые в Самаре проиграли команде второго по силе дивизиона со счетом 0:2. Ранее в субботу "Нижний Новгород" обыграл казанский "Рубин" (0:1), десятый тур чемпионата начался с двух гостевых побед команд, в прошлом сезоне игравших в Футбольной национальной лиге.

Московская команда под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, впервые в нынешнем сезоне не сумела забить. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе, "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке, набрав 13 очков.

Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных. "Динамо" в московском дерби на выезде сыграет со "Спартаком" 16 октября, "Крылья Советов" на следующий день примут "Нижний Новгород".