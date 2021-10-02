"Нижний Новгород" победил "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

В составе нижегородской команды голом отметился Николай Калинский (61-я минута, с пенальти). На 28-й минуте встречи был заменен из-за травмы защитник казанцев Илья Самошников, который ранее попал в окончательный состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Вместо него на поле вышел полузащитник Хвича Кварацхелия, который на 50-й минуте не реализовал пенальти.

В заявке казанцев на матч по причине травм отсутствовали нападающий Александр Зуев, из-за дисквалификации матч пропустили полузащитник Оливер Абильдгор и защитник Филип Уремович.

Команды впервые встретились друг с другом в официальном матче, ранее они провели четыре товарищеские встречи. В первой игре команд в 2019 году победу одержали нижегородцы (1:0), а оставшиеся матчи прошли в 2021-м и завершились победами казанцев (3:1, 2:1, 3:0). Подопечные Леонида Слуцкого потерпели третье поражение кряду и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Подопечные Александра Кержакова прервали двухматчевую проигрышную серию в РПЛ и располагаются на 7-й строчке таблицы, набрав 14 очков.

В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября, нижегородцы на следующий день на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".