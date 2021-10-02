"Нижний Новгород" победил "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
В составе нижегородской команды голом отметился Николай Калинский (61-я минута, с пенальти). На 28-й минуте встречи был заменен из-за травмы защитник казанцев Илья Самошников, который ранее попал в окончательный состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Вместо него на поле вышел полузащитник Хвича Кварацхелия, который на 50-й минуте не реализовал пенальти.
В заявке казанцев на матч по причине травм отсутствовали нападающий Александр Зуев, из-за дисквалификации матч пропустили полузащитник Оливер Абильдгор и защитник Филип Уремович.
Команды впервые встретились друг с другом в официальном матче, ранее они провели четыре товарищеские встречи. В первой игре команд в 2019 году победу одержали нижегородцы (1:0), а оставшиеся матчи прошли в 2021-м и завершились победами казанцев (3:1, 2:1, 3:0). Подопечные Леонида Слуцкого потерпели третье поражение кряду и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Подопечные Александра Кержакова прервали двухматчевую проигрышную серию в РПЛ и располагаются на 7-й строчке таблицы, набрав 14 очков.
В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября, нижегородцы на следующий день на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|9
|5
|1
|3
|17-9
|16
|5
|ЦСКА
|9
|5
|1
|3
|13-8
|16
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|8
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|9
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|10
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|11
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|12
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|13
|Арсенал
|9
|2
|2
|5
|12-19
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6