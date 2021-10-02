Шварц: "Динамо" потеряло концентрацию в матче с "Крыльями Советов" во втором тайме

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" во втором тайме матча десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" потеряли концентрацию. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

В субботу "Динамо" на своем поле проиграло "Крыльям Советов" со счетом 0:1.

"Я считаю, что до 0:1 мы достаточно хорошо играли, создавали моменты у ворот "Крыльев Советов", играли агрессивно, оказывали давление, - сказал Шварц. - К сожалению, пропустили гол после контратаки "Крыльев Советов". Еще в первом тайме мы могли сравнять, были хорошие подходы. Если говорить о втором тайме, то после 60-й минуты потеряли тактическую стройность, концентрацию, не было достаточно моментов, в которых мы могли сравнять счет и выровнять игру".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных. Бело-голубые в московском дерби на выезде сыграет со "Спартаком" 16 октября.