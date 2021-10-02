Гендиректор "Нижнего Новгорода" считает победу над "Рубином" закономерной

В субботу "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Рубин" со счетом 1:0. В составе нижегородской команды голом отметился Николай Калинский (61-я минута, с пенальти). У "Рубина" полузащитник Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый на 50-й минуте.

"Матч был равный, они не забили пенальти, наш вратарь молодец, вытащил, - сказал Измайлов. - Мы забили пенальти, опять-таки голкипер соперника угадал сторону, но хорошо Калинский забил в девятку. Потом игра была обоюдоострой, и мы имели моменты, и "Рубин", очень хорошо [Алексей] Козлов себя показал в игре. Поэтому вся команда молодцы, достойно победили".

"Закономерен ли результат? Конечно, были моменты в обе стороны, мы свой забили. Матч примерно был равный, победили, молодцы, видна и тренерская работа, огромная заслуга Александра Анатольевича Кержакова. Все, кто был на поле и на кромке, молодцы", - добавил Измайлов.

В нынешнем сезоне "Нижний Новгород" в гостевых матчах набрал очков больше, чем в домашних играх. "Я думаю, что ни с чем нельзя это связать, просто вот так складывается, не следует делать из этого умозаключений, - отметил Измайлов. - Пока так, надеюсь, что прорвет и дома станем хорошо играть, радовать болельщиков. Достаточно большое количество приехало в Казань, все молодцы, была огромная поддержка команды, это тоже немаловажно, команда это чувствует".

"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий тур пройдет после паузы на матчи сборных. Нижегородцы на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов" 17 октября.