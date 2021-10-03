"Зенит" - "Сочи" и еще три матча десятого тура чемпионата России пройдут в воскресенье

ТАСС, 3 октября. Программа десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Уфа" - "Урал", "Зенит" - "Сочи", "Ахмат" - "Спартак" и "Локомотив" - "Ростов". Среди воскресных матчей выделяется игра между санкт-петербургским "Зенитом" и "Сочи". Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. После девяти туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Сочи" располагается на шестой позиции с 15 очками.

В среду "Зенит" на своем поле обыграл шведский "Мальмё" со счетом 4:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, до этого команда Сергея Семака проиграла на выезде лондонскому "Челси" (0:1). "Зенит" с тремя очками после двух игр занимает третье место в таблице группы Н, лидирует итальянский "Ювентус" (6), вторым идет "Челси" (3), замыкает таблицу "Мальмё" (0). "Сочи" по итогам прошлого сезона гарантировал участие в Лиге конференций, во втором квалификационном раунде команда прошла азербайджанскую "Кешлю", а в третьем уступила по сумме двух матчей сербскому "Партизану". За "Зенит" из-за травм не сыграют защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев. В пятницу Семак сообщил, что Караваев начал индивидуальную работу на поле. "Послезавтра будет контрольное обследование, по итогам которого можно будет сказать, когда он приступит к занятиям в общей группе", - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". В составе "Сочи" под вопросом участие в игре нападающих Максима Барсова и Марко Дуганджича. "Сочи" ни разу не набирал очков в матчах с "Зенитом". Прошлая встреча в Сочи завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1. Всего команды провели четыре матча друг против друга в чемпионате России. "Локомотив" не дождался Семина с "Ростовом" В другом матче дня "Локомотив" на своем поле примет "Ростов", встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:00 мск. Игру смогут посетить не более 8 тыс. зрителей - это 30% от общей вместимости стадиона. "Локомотив" с 17 очками после девяти игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" имеет в активе шесть очков и располагается на предпоследней, 15-й позиции.

На эту тему Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Если бы эта встреча состоялась чуть раньше, то к ней было бы приковано гораздо большее внимание. До 25 сентября главным тренером "Ростова" был Юрий Семин, который в общей сложности возглавлял "Локомотив" больше 20 лет. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера желто-синих был назначен Заур Тедеев. Эта игра станет второй для "Ростова" без Семина, в прошлом туре ростовчане проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2). Под руководством Семина "Ростов" провел шесть матчей в РПЛ, а также одну - в Бетсити - Кубке России, ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против "Нижнего Новгорода" (2:1) 22 августа. В составе "Локомотива" не сыграет голкипер Маринато Гилерме, который в матче прошлого тура с "Химками" (0:0) получил прямую красную карточку за грубую игру и был дисквалифицирован на два матча чемпионата. Также встречу пропустит защитник Станислав Магкеев, который в матче с подмосковной командой получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. У "Ростова" продолжает восстановление от травмы полузащитник Хорен Байрамян. Прошлый матч между командами завершился победой железнодорожников со счетом 4:1. В четверг "Локомотив" на выезде проиграл итальянскому "Лацио" со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, до этого подопечные Марко Николича дома сыграли вничью с французским "Марселем" (1:1). После двух туров "Локомотив" с одним очком замыкает таблицу группы Е, лидирует турецкий "Галатасарай" (4), вторым идет "Лацио" (3), третьим - "Марсель" (2). "Спартак" сыграет после победы над "Наполи" Также в воскресенье "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", встреча начнется в 19:00 мск. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Грозненский клуб с 12 очками располагается на 11-й позиции. Последняя домашняя победа "Ахмата" над "Спартаком" датирована 7 ноября 2015 года, тогда грозненский клуб в матче чемпионата России оказался сильнее со счетом 2:1. Последняя встреча команд завершилась вничью (2:2), благодаря этому результату в матче 30-го тура прошлого сезона РПЛ "Спартак" гарантировал участие в квалификации Лиги чемпионов. В четверг "Спартак" на выезде обыграл итальянский "Наполи" со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, в прошлом туре красно-белые дома уступили польской "Легии" (0:1). После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в таблице группы С, лидирует "Легия" (6), третьим идет "Наполи" (1), замыкает таблицу английский "Лестер" (1).

В матче с "Ахматом" не сыграет нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе, который получил повреждение мениска в игре с "Наполи". Также могут пропустить встречу Николай Рассказов, Илья Кутепов, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Джордан Ларссон, которые не играли в Неаполе. У "Ахмата" не сыграет полузащитник Бернард Бериша, он продолжает восстановление после операции на плечевом суставе. В первом матче дня "Уфа" на своем поле примет екатеринбургский "Урал", встреча начнется в 14:00 мск. Уфимский клуб имеет в активе восемь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с шестью очками располагается на последней, 16-й позиции. Десятый тур РПЛ стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день казанский "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" (0:1), "Динамо" дома уступило самарским "Крыльям Советов" (0:1), а игры "Арсенал" - "Химки" и ЦСКА - "Краснодар" завершились нулевыми ничьими. Следующий тур чемпионата России состоится после паузы на матчи сборной, матчи пройдут 16-17 октября.