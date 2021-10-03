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Вторая ракетка мира Соболенко заразилась коронавирусом

Белоруска не сможет выступить на турнире в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко EPA-EFE/ALEX GRIMM
Описание
Арина Соболенко
© EPA-EFE/ALEX GRIMM

ТАСС, 3 октября. Тест на коронавирусную инфекцию белорусской теннисистки Арины Соболенко показал положительный результат. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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"К сожалению, у меня положительный тест в Индиан-Уэллсе, и я не смогу участвовать в соревнованиях. Я буду оставаться здесь на самоизоляции до тех пор, пока меня не осмотрят врачи", - написала 23-летняя теннисистка.

Соболенко занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету Соболенко 10 титулов под эгидой WTA. Турнир серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября.

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