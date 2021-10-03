Вторая ракетка мира Соболенко заразилась коронавирусом

"К сожалению, у меня положительный тест в Индиан-Уэллсе, и я не смогу участвовать в соревнованиях. Я буду оставаться здесь на самоизоляции до тех пор, пока меня не осмотрят врачи", - написала 23-летняя теннисистка.

Соболенко занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году. На счету Соболенко 10 титулов под эгидой WTA. Турнир серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября.