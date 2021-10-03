Тренер футбольного клуба "Ахмат" Яя Туре предложил свои услуги "Барселоне"

ТАСС, 3 октября. Помощник главного тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат" ивуариец Яя Туре предложил свои услуги испанской "Барселоне", за которую играл с 2007 по 2010 год. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Туре работает тренером "Ахмата" с июня 2021 года, его контракт с грозненцами рассчитан до конца нынешнего сезона. В субботу "Барселона" на выезде проиграла мадридскому "Атлетико" в матче восьмого тура чемпионата Испании со счетом 0:2, команда располагается на девятой строчке турнирной таблицы первенства с 12 очками в активе. Также подопечные Рональда Кумана проиграли два стартовых матча на групповом этапе Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча. Каталонский клуб уступил германской "Баварии" и португальской "Бенфике" с одинаковым счетом - 0:3.

"Моя карьера в "Барселоне" - это одно из лучших воспоминаний в моей жизни, - написал Туре. - Клуб решил довериться мне, когда я еще был молодым футболистом, не проявившим себя в топ-чемпионатах. Я всегда буду благодарен "Барселоне" за то, что она для меня сделала. Сейчас у "Барселоны" сложный период, но моя вера в нее сильна. Я доступен для "Барселоны" в любое время, если клубу потребуется моя помощь. Мое сердце навсегда с клубом и его фанатами".