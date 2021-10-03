Тренер "Металлурга" Воробьев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Илья Воробьев чувствует себя нормально после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье пресс-служба "Металлурга" сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат. В данный момент 46-летний специалист находится на самоизоляции и ждет результат второго теста.

"Сдал два теста, один положительный, жду результатов второго, - сказал Воробьев. - Сейчас не чувствую запаха, но, надеюсь, будет все нормально. Нахожусь с командой в Москве. Чувствую себя нормально".

"Металлург" в воскресенье в гостях сыграет с московским "Динамо" (начало - 17:00 мск), руководить командой будет Марк Френч.

Магнитогорский клуб выиграл девять последних матчей в КХЛ и с 22 очками в 12 играх возглавляет таблицу Восточной конференции.