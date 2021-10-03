Футболиста "Урала" Адамова вызвали в сборную России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира 2022 года с командами Словакии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Адамов впервые получил вызов в сборную, он заменит защитника "Рубина" Илью Самошникова, получившего травму в матче десятого тура чемпионата России. Ранее вместо полузащитника "Краснодара" Алексея Ионова в национальную команду был вызван полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

"Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним", - прокомментировал вызов главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Адамову 21 год. В нынешнем сезоне он провел за "Урал" 10 матчей. В составе сборной России из игроков не старше 20 лет защитник принял участие в четырех играх.

Встреча со словаками состоится 8 октября в Казани, со словенцами сборная России сыграет 11 октября на выезде. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).