{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Футболист "Краснодара" Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник получил повреждение в расположении клуба
Алексей Ионов (справа) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алексей Ионов (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов не сыграет за сборную России по футболу в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На эту тему
Футболист "Рубина" Самошников пропустит сбор команды России в Новогорске
Футболист "Рубина" Самошников пропустит сбор команды России в Новогорске

Отмечается, что 32-летний футболист получил травму в расположении клуба, из-за чего не сыграл в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

В текущем сезоне Ионов провел за "Краснодар" восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В составе национальной команды на счету игрока 37 матчей, четыре мяча и три голевые передачи.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. После шести сыгранных матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Терюшков: футболист "Химок" Глушаков может пропустить предстоящие матчи сборной России
34-летний полузащитник получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Словакии и Словении
Читать полностью