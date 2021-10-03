Футболист "Рубина" Самошников пропустит сбор команды России в Новогорске

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников пропустит подготовительный сбор национальной команды России по футболу в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В субботу в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (0:1) Самошников, вызванный ранее в сборную России, получил травму.

"В матче с "Нижним Новгородом" Илья Самошников получил травму голеностопного сустава, - сказал старший врач команды России Владимир Хайтин. - Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами "Рубина" было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния".

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. Обе встречи начнутся в 21:45 мск. В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).