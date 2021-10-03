Президент "Урала" назвал достижением для клуба вызов Адамова в сборную России

В воскресенье стало известно, что Адамов попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне дома сыграют с командой Словакии, 11 октября проведут гостевой матч против словенцев.

"Сегодня после игры [с "Уфой"] об этом узнали, очень рады за нашего парня, который в нашем клубе прогрессировал и прогрессирует, вызван в национальную сборную, - сказал Иванов. - Для нас это большое достижение, для нашего футболиста это большой стимул расти дальше. Я верю в этого парня, уверен, что он принесет много пользы и нашему клубу, и сборной, мы очень рады. Всей командой его поздравили, он сейчас с нами летит домой, а завтра вылетает в Москву".

Адамову 21 год. В нынешнем сезоне он провел за "Урал" 10 матчей и результативными действиями не отметился.