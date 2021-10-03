Дина Аверина заявила, что будет думать об Олимпиаде-2024 после чемпионата мира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина пока не думает о том, удастся ли ей выступить на следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Об этом спортсменка сообщила журналистам на международном турнире Olympico Cup - 2021, который стартовал в воскресенье в Москве.

Винер-Усманова считает, что гимнастки Аверины могут поехать на Игры в Париже и победить

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что Дина и Арина Аверины способны успешно выступить на Олимпиаде-2024.

"Загадывать не будем, многое будет зависеть от здоровья. Новые программы будут, новые правила введут. Вот после чемпионата мира отдохнем, и если здоровье позволит, то вернемся в зал и будем думать над новыми программами", - сказала Дина Аверина.

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позднее были подвергнуты жесткой критике.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.