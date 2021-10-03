Кудашов: Шипачев не имел злого умысла в нарушении, из-за которого был удален до конца игры

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев не имел злого умысла, нарушив правила в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Металлургом", что повлекло за собой удаление до конца игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

Встреча регулярного чемпионата в Москве завершилась победой "Металлурга" со счетом 4:2. При счете 1:2 на 34-й минуте матча капитан "Динамо" нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).

"Мы проиграли в движении. Сложно, когда проводим четвертую игру за шесть дней, и нам не хватило сил, - сказал Кудашов. - Любое такое удаление ломает игру, было потом очень много перестановок по звеньям. Никакого злого умысла со стороны Вадима не было".

У "Металлурга" из-за положительного теста на коронавирус пропустил матч главный тренер Илья Воробьев. "Утром мы получили смс про тест. Надо было с командой проговорить, как провести этот матч. Илья очень хороший тренер, мы пока не знаем, когда он вернется", - сказал тренер "Металлурга" Марк Френч.

Позднее стало известно, что второй тест Воробьева на коронавирус дал отрицательный результат, в команде ожидают результата третьего теста.

В следующем матче "Металлург" 5 октября в гостях сыграет с московским "Спартаком". "Динамо" 6 октября на своем льду встретится с ЦСКА.