Мамиашвили: Магомедов не оставил шансов американцу в финале чемпионата мира по борьбе

Магомедов завоевал золото в категории до 61 кг.

"Уверенная победа над очень сильным американцем, который весь турнир прошел очень уверенно. Абасгаджи ни одной ошибки не допустил, кроме момента, когда он, что называется, зевнул край ковра, и уверенно выиграл, - сказал Мамиашвили. - Магомедов тоже в своей группе отборолся уверенно, и схватка ожидалась напряженной. Она такой и была, но для людей, имеющих определенное отношение к борьбе, было видно, что шансов у американца не было".

Магомедову 23 года, также на его счету победа на чемпионате Европы 2021 года и Кубке мира 2020 года, две золотые медали чемпионатов России (2020, 2021).