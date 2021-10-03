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Футбол в России

Футболист "Спартака" Бакаев отметил заслугу Карпина в улучшении своей игры

Полузащитник заявил, что набрал хорошую форму

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев отметил, что вызов в сборную России по футболу в сентябре и работа с главным тренером Валерием Карпиным помогли ему набрать хорошую форму. Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу".

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Бакаев в нынешнем сезоне чемпионата России забил один мяч и сделал две результативные передачи.

"Конечно, я сейчас набрал хорошую форму. Особенно после первых сборов, они мне помогли. Также Валерий Георгиевич тоже помог. Сейчас чувствую себя намного лучше, возвращается дриблинг", - сказал Бакаев.

Полузащитник "Спартака" вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира 2022 года с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). "Там каждый матч сложный. Эти два матча будут неприятными и тяжелыми, но надо выигрывать. Другого пути нет", - добавил полузащитник "Спартака".

После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место в таблице группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).

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