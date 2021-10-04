Сычев считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу российским игрокам

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Отмена лимита на легионеров в чемпионате России по футболу создаст конкуренцию для российских игроков, что положительно скажется на их уровне игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.
"В наше время не было лимита, почему мы все играли, почему мы выигрывали? Это не зависит от искусственных ограничений, все рождается в конкуренции. Просто конкуренция бывает разная, когда привозят легионеров, это, конечно, мешает русским игрокам, но с другой стороны, когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых игроков падает, потому что им дают все условия", - сказал Сычев.
"Когда ты молодой, ты должен конкурировать и расти, потому что только с сильными игроками, которые вокруг тебя, ты сможешь повысить свое мастерство именно в конкуренции. У нас так было на нашем примере, это единственный правильный алгоритм. Я за то, чтобы конкуренция была максимальная, тогда у нас будет расти уровень молодых игроков", - уточнил бывший футболист.
Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.