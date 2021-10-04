Кросби и Макдэвид вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 4 октября. Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и защитник "Вегаса" Алекс Пьетранджело стали первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Дуг Армстронг, комментарий которого приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.

"Само собой разумеется, что Сид - это Сид, Коннор - это Коннор, а Алекс имеет богатый опыт от участия в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и Кубке мира по хоккею 2016 года, он также был капитаном команды - обладателя Кубка Стэнли", - сказал Армстронг.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Макдэвид не играл на Олимпиадах, в 2016 году в составе сборной Канады он стал победителем чемпионата мира, дважды канадский форвард получал "Харт трофи" - приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кросби трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга". В его активе две золотые медали Олимпийских игр, а также по одной победе на чемпионате мира и Кубке мира.

Пьетранджело является олимпийским чемпионом 2014 года и обладателем Кубка Стэнли 2019 года. Также в составе сборной Канады он стал победителем Кубка мира 2016 года.