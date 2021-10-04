Футболист ЦСКА Ахметов вызван в состав сборной России на октябрьские матчи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в расположение сборной России по футболу для участия в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборах, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", - сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Головин получил травму 3 октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо". Игрок пройдет обследование 4 октября. Окончательное решение по вызову Головина в сборную будет принято по результатам МРТ-исследования.
Ахметову 23 года, в текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 11 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. В составе сборной России Ахметов провел восемь матчей и не отметился голевыми действиями.
В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
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