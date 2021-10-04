{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу
Обновлено 

Футболист ЦСКА Ахметов вызван в состав сборной России на октябрьские матчи

Полузащитник получил вызов в связи с травмой Александра Головина
Ильзат Ахметов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Ильзат Ахметов
© Григорий Дукор/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в расположение сборной России по футболу для участия в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборах, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", - сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

На эту тему
Участие Головина в матчах сборной России будет определено по итогам обследования 4 октября
Участие Головина в матчах сборной России будет определено по итогам обследования 4 октября

Головин получил травму 3 октября в матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо". Игрок пройдет обследование 4 октября. Окончательное решение по вызову Головина в сборную будет принято по результатам МРТ-исследования.

Ахметову 23 года, в текущем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 11 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. В составе сборной России Ахметов провел восемь матчей и не отметился голевыми действиями.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

В новость внесены изменения (10:09 мск) - добавлен бэкграунд.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
Летние олимпийские виды спорта
Российские гимнасты рассчитывают получить визы до вылета в Токио на чемпионат мира
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России, повода для беспокойства по вопросу въездных документов нет
Российские гимнасты рассчитывают получить визы до вылета в Токио на чемпионат мира
Читать полностью