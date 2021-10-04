Футболист ЦСКА Ахметов вызван в состав сборной России на октябрьские матчи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в расположение сборной России по футболу для участия в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборах, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", - сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.