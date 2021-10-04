Российские гимнасты рассчитывают получить визы до вылета в Токио на чемпионат мира

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские участники чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартует 18 октября в Китакюсю, пока не получили въездные визы в Японию, однако рассчитывают решить этот вопрос до отлета в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября. С 27 по 31 октября там же состоится чемпионат мира по художественной гимнастике. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова в воскресенье сообщила журналистам, что ее команда пока не получила визы в Японию и выразила опасения по поводу оперативности оформления въездных документов.

"У команды, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, пока нет въездных виз. Но повода для беспокойства, что спортсмены останутся без соревнований, нет. Получены официальные приглашения от организаторов чемпионата мира, а при наличии таких приглашений визы делаются оперативно", - заметила собеседница ТАСС.

Как рассказала ранее ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, команда планирует вылететь на чемпионат мира в Китакюсю 12 октября с двумя пересадками в Амстердаме и Токио.

В состав команды России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов и Григорий Клементьев, а также Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.