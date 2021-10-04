Игрок "Спартака" Красиков признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Красиков одержал со "Спартаком" две победы в двух матчах и отразил 98,33% бросков по своим воротам. 3 октября в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" (2:0) 25-летний голкипер впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы.

Лучшим защитником признан швед Антон Линдхольм из минского "Динамо", на его счету четыре результативные передачи в трех играх при показателе полезности "+6". Партнер Линдхольма по команде 19-летний Александр Суворов был выбран лучшим новичком недели, нападающий набрал 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим стал форвард московского "Динамо" Станислав Галиев, одержавший с командой три победы в четырех матчах недели. На счету Галиева 7 (4+3) очков.