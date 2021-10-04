{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Игрок "Спартака" Красиков признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер одержал две победы в двух матчах и отразил 98,33% бросков по своим воротам
Алексей Красиков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алексей Красиков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Голкипер московского "Спартака" Алексей Красиков признан лучшим вратарем пятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ
Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

Красиков одержал со "Спартаком" две победы в двух матчах и отразил 98,33% бросков по своим воротам. 3 октября в домашнем матче с череповецкой "Северсталью" (2:0) 25-летний голкипер впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы.

Лучшим защитником признан швед Антон Линдхольм из минского "Динамо", на его счету четыре результативные передачи в трех играх при показателе полезности "+6". Партнер Линдхольма по команде 19-летний Александр Суворов был выбран лучшим новичком недели, нападающий набрал 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим стал форвард московского "Динамо" Станислав Галиев, одержавший с командой три победы в четырех матчах недели. На счету Галиева 7 (4+3) очков.

Теги
КХЛ
ЧМ-2022 по футболу
Джикия прокомментировал вызов футболиста "Урала" Адамова в сборную России
Защитник национальной команды отметил, что в сборной будут рады видеть новичка
Читать полностью