Путин назвал триумфальной победу российских шахматисток в Испании

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сборную, победившую на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин в испанском Ситжесе. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением в испанском Ситжесе. Вы уверенно прошли групповой этап и плей-офф, не оставив соперникам ни единого шанса обойти нашу сборную на пути к финалу", - говорится в телеграмме.

"Этот чемпионский настрой вы ярко продемонстрировали и в решающей схватке с индийскими шахматистками. Молодцы", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил работу тренеров и наставников шахматисток. "И конечно, особые, самые искренние слова благодарности вашим тренерам и наставникам", - добавил президент.

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира, проходившего в испанском местечке Ситжес. Россиянки показали на турнире стопроцентный результат, выиграв все матчи. В этом году в состав сборной России входили Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Алина Кашлинская и Полина Шувалова.

Российские шахматистки стали чемпионками мира второй раз, также они побеждали в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске. На предыдущем мировом первенстве в 2019 году россиянки уступили в финале китаянкам, которые не принимали участия в турнире в Испании.