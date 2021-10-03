Не дали соперницам ни шанса. Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Женский командный чемпионат мира существенно моложе мужского - если у мужчин командные соревнования впервые были проведены в 1985 году, то у женщин - только в 2007-м. Первый турнир и еще два последующих (2007, 2009, 2011) выигрывали китаянки, затем успех праздновали сборные Украины, Грузии и России, выигрывавшие соревнования в 2013, 2015 и 2017 годах соответственно. Вернуть себе чемпионское звание сборная Китая смогла в 2019 году.

По сравнению с чемпионатом двухлетней давности состав сборной России изменился меньше чем наполовину. Как и в Казахстане, в соревнованиях принимали участие Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Валентину Гунину и Ольгу Гирю заменили Алина Кашлинская и Полина Шувалова. Претерпел изменения и формат соревнований: вместо кругового турнира появился групповой этап с 12 сборными, которые распределились по двум группам. Четыре лучшие команды из каждой из них по итогам турнира в быстрые шахматы выходили в нокаут-стадию, где туры состояли из двух матчей, а в случае ничьей победитель определялся в блице.

Из-за наложенных на Россию Спортивным арбитражным судом санкций российская команда на этом турнире выступала под аббревиатурой ФШР (Федерация шахмат России). Это не помешало россиянкам, ведомым капитаном Сергеем Рублевским, выиграть все матчи на первом этапе - у индианок, армянок, азербайджанок, француженок и испанок. Из другой группы в четвертьфинал вышли сборные Грузии, Украины, Казахстана и команда Америки, представленная пятью шахматистками из стран этой части света.

Чемпионки в команде и на своих досках

В турнире не принимали участия китаянки, и сборная России воспользовалась этим сполна. Команда выиграла во всех матчах нокаут-стадии, одолев команду Америки, украинок, а в финале и сборную Индии. Ни в одном из матчей подопечные Рублевского соперницам шансов не дали.