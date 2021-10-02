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Шахматные турниры

Филатов: российские шахматистки подтвердили высочайший уровень отечественной школы

Россиянки выиграли командный чемпионат мира, победив в финале сборную Индии
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматистки победой на командном чемпионате мира подтвердили свой высочайший класс и уровень отечественной школы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно, Алины Кашлинской и Полины Шуваловой в финальном матче победили команду Индии (2,5:1,5, 3:1).

"Поздравляю наших выдающихся шахматисток и тренерский штаб с уверенной победой на чемпионате мира, а всех болельщиков и любителей шахмат России - с этим великолепным достижением. Российские спортсменки, недавно выигравшие золото на онлайн-олимпиаде в составе сборной страны, в очередной раз подтвердили свой высочайший класс и профессиональный уровень отечественной шахматной школы, столь убедительно завоевав золотые медали. Браво!" - сказал Филатов.

Российские шахматистки стали чемпионками мира во второй раз, ранее они побеждали в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске. На прошлом мировом первенстве в 2019 году россиянки уступили в финале китаянкам, которые не принимали участия в турнире в Испании.

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