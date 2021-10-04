Прививка необходима. Российские вакцины готовы признать на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортсмены, привитые российскими вакцинами, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, о чем ТАСС сообщили в оргкомитете Олимпиады.
В конце сентября пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сделала ряд важных заявлений по поводу мер против коронавируса, которые должны принять организаторы Игр. Один из пунктов - на Игры без ограничений будут допущены спортсмены, привитые вакциной, одобренной ВОЗ. Кто не привился, должен пройти 21-дневный карантин.
Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине в понедельник ответил на запрос ТАСС, признают ли китайские власти четыре зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорону" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданную Центром имени Чумакова РАН.
"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы", - заявили в оргкомитете.
МОК здраво оценивает ситуацию
Перед летними Олимпийскими играми в Токио было вакцинировано более половины спортсменов сборной России. Нет сомнений, что члены сборных команд по зимним видам спорта также в большинстве своем сделают прививки. В частности, вопрос с вакцинацией решили саночники сборной России. "Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной", - сказал ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта Станислав Тюрин. Также в полном составе привились члены сборной России по бобслею и скелетону.
"Я понимала, что Китай может нам разрешить, но МОК мог заблокировать, чтобы не допустить русских или каким-то образом ограничить, но думаю, что все-таки они здраво все оценивают и понимают, что у нас и так нет ни флага, ни гимна, а если бы наши спортсмены не были допущены из-за не той прививки, то это решение выглядело бы максимально политизированным. По-другому воспринимать это нельзя. Думаю, что оргкомитет вправе сам принимать решение, потому что именно он оценивает, какой вред безопасности страны могут нанести российские спортсмены, приехавшие с российской вакциной, но вопрос в дальнейших соревнованиях. Здесь мы пройдем, главное, чтобы потом на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях это не стало преградой для участия наших спортсменов", - сказала ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
"Во многих странах мира наша вакцина уже признана, соответственно, граждане, в том числе и спортсмены, этих стран имеют право прививаться нашими вакцинами. Если эти вакцины будут признаваться другими странами, то это будет хорошим результатом и признанием в целом российской медицины", - отметил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Список одобренных вакцин появится в конце октября после публикации "Плейбука" - справочного материала с антиковидными правилами. Подобный документ выходил перед Олимпиадой в Токио. Пекинские Игры пройдут с 4 по 20 февраля.