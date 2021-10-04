Прививка необходима. Российские вакцины готовы признать на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортсмены, привитые российскими вакцинами, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, о чем ТАСС сообщили в оргкомитете Олимпиады.

Привитые российскими вакцинами спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде в Пекине

В конце сентября пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сделала ряд важных заявлений по поводу мер против коронавируса, которые должны принять организаторы Игр. Один из пунктов - на Игры без ограничений будут допущены спортсмены, привитые вакциной, одобренной ВОЗ. Кто не привился, должен пройти 21-дневный карантин.

Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине в понедельник ответил на запрос ТАСС, признают ли китайские власти четыре зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорону" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданную Центром имени Чумакова РАН.

"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы", - заявили в оргкомитете.

МОК здраво оценивает ситуацию

Перед летними Олимпийскими играми в Токио было вакцинировано более половины спортсменов сборной России. Нет сомнений, что члены сборных команд по зимним видам спорта также в большинстве своем сделают прививки. В частности, вопрос с вакцинацией решили саночники сборной России. "Все члены сборной России по санному спорту, претендующие на участие в Олимпийских играх в Пекине, уже сделали прививку от коронавируса той или иной российской вакциной", - сказал ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта Станислав Тюрин. Также в полном составе привились члены сборной России по бобслею и скелетону.