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СМИ: клубы Английской премьер-лиги заявили о необходимости создания фонда в $1,3 млрд

Общие потери клубов высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу во время пандемии коронавируса достигли $2,7 млрд

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Ведущие клубы Английской премьер-лиги выступили за создание фонда в размере более 1 млрд фунтов стерлингов (свыше $1,3 млрд) для того, чтобы избежать обращения к кредиторам, ссужающим деньги под большие проценты, достигающие 9% годовых. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на руководителей клубов, знакомых с ситуацией.

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По их данным, в АПЛ возникла необходимость создания нового механизма финансирования с целью обеспечения крупной кредитной линии в размере 1-1,5 млрд фунтов ($1,3-2 млрд). Общие потери клубов высшего дивизиона во время пандемии коронавируса достигли 2 млрд фунтов ($2,7 млрд).

Такой фонд позволит избежать "факторинговых сделок" с частными кредиторами, которые позволяют брать займы под будущие доходы, в частности платежи за трансферы или контракты за телетрансляцию матчей.

Обращение к таким ссудодателям связано с необходимостью неотложных расходов, таких как оплата многомиллионных счетов по заработной плате звездных игроков или заключение контрактов с новыми футболистами. В последние годы подобные предложения регулярно использовали такие ведущие европейские клубы, как "Ювентус", "Бенфика" и "Лестер".

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