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Сборные по футболу

Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции по футболу

Нападающий выступает за национальную команду с 2017 года
Килиан Мбаппе EPA-EFE/Robert Ghement
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/Robert Ghement

ТАСС, 5 октября. Нападающий Килиан Мбаппе готов покинуть сборную Франции по футболу, если это поможет команде достичь лучших результатов. Комментарий футболиста приводит портал Goal со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

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"Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды и всегда буду выступать за нее бесплатно, - сказал Мбаппе. - Но я никогда не хотел создавать проблем для команды, а в какой-то момент я почувствовал, что становлюсь проблемой. Кто-то говорил, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции (в 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии, когда Мбаппе не забил в серии послематчевых пенальти - прим. ТАСС), а без меня команда могла бы победить. Сборная Франции - это самое главное, если ей будет лучше без меня, я уйду".

"Я встречался с президентом Французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, и мы говорили о том, что люди называли меня "обезьяной" за промах с пенальти. Меня волновало именно это, но незабитый пенальти - моя вина", - добавил Мбаппе.

Мбаппе 22 года, он выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". За сборную Франции Мбаппе играет с 2017 года, за это время он провел 49 матчей, забил 17 голов и отдал 16 голевых передач. В составе национальной сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года.

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