Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции по футболу

ТАСС, 5 октября. Нападающий Килиан Мбаппе готов покинуть сборную Франции по футболу, если это поможет команде достичь лучших результатов. Комментарий футболиста приводит портал Goal со ссылкой на французскую газету L'Equipe.
"Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды и всегда буду выступать за нее бесплатно, - сказал Мбаппе. - Но я никогда не хотел создавать проблем для команды, а в какой-то момент я почувствовал, что становлюсь проблемой. Кто-то говорил, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции (в 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии, когда Мбаппе не забил в серии послематчевых пенальти - прим. ТАСС), а без меня команда могла бы победить. Сборная Франции - это самое главное, если ей будет лучше без меня, я уйду".
"Я встречался с президентом Французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, и мы говорили о том, что люди называли меня "обезьяной" за промах с пенальти. Меня волновало именно это, но незабитый пенальти - моя вина", - добавил Мбаппе.
Мбаппе 22 года, он выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". За сборную Франции Мбаппе играет с 2017 года, за это время он провел 49 матчей, забил 17 голов и отдал 16 голевых передач. В составе национальной сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года.