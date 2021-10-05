Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции по футболу

"Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды и всегда буду выступать за нее бесплатно, - сказал Мбаппе. - Но я никогда не хотел создавать проблем для команды, а в какой-то момент я почувствовал, что становлюсь проблемой. Кто-то говорил, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции (в 1/8 финала чемпионата Европы против команды Швейцарии, когда Мбаппе не забил в серии послематчевых пенальти - прим. ТАСС), а без меня команда могла бы победить. Сборная Франции - это самое главное, если ей будет лучше без меня, я уйду".

"Я встречался с президентом Французской федерации футбола Ноэлем Ле Гре, и мы говорили о том, что люди называли меня "обезьяной" за промах с пенальти. Меня волновало именно это, но незабитый пенальти - моя вина", - добавил Мбаппе.

Мбаппе 22 года, он выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен". За сборную Франции Мбаппе играет с 2017 года, за это время он провел 49 матчей, забил 17 голов и отдал 16 голевых передач. В составе национальной сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года.