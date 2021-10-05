Синхронистка Ромашина получила предложение работать тренером за границей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина получила предложение работать тренером за границей. Об этом она рассказала во вторник во время мастер-класса для юных синхронисток Москвы.

Ромашина в 2017 году работала тренером сборной России, в этот период она не выступала в связи с декретным отпуском.

"Мне поступило много различных предложений по поводу тренерской деятельности, есть варианты работать как в Москве, так и за границей, - сказала Ромашина. - Возможно, я возьмусь за юниорскую команду в нашем клубе, это скоро решится".

"Но основательно набирать себе детей, наверное, я пока не готова. Если помогать, участвовать в подкатках, как говорят в фигурном катании, то без проблем - я открыта для таких предложений. Но сесть на бортик я пока не готова", - добавила она.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы. 32-летняя Ромашина еще не объявляла об окончании карьеры.