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Летние олимпийские виды спорта

Синхронистка Ромашина получила предложение работать тренером за границей

Семикратная олимпийская чемпионка рассказала, что пока не готова руководить тренировочным процессом
Светлана Ромашина Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Светлана Ромашина
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина получила предложение работать тренером за границей. Об этом она рассказала во вторник во время мастер-класса для юных синхронисток Москвы.

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Ромашина в 2017 году работала тренером сборной России, в этот период она не выступала в связи с декретным отпуском.

"Мне поступило много различных предложений по поводу тренерской деятельности, есть варианты работать как в Москве, так и за границей, - сказала Ромашина. - Возможно, я возьмусь за юниорскую команду в нашем клубе, это скоро решится".

"Но основательно набирать себе детей, наверное, я пока не готова. Если помогать, участвовать в подкатках, как говорят в фигурном катании, то без проблем - я открыта для таких предложений. Но сесть на бортик я пока не готова", - добавила она.

На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы. 32-летняя Ромашина еще не объявляла об окончании карьеры.

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Ромашина, Светлана АлексеевнаЛетние олимпийские виды спорта
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