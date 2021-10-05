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Летние олимпийские виды спорта
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Гимнастка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на турнире в Москве

Второе место заняла Дина Аверина
Арина Аверина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина стала первой в упражнениях с обручем на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup, который проходит в Москве. Спортсменка победила с результатом 28,400 балла.

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Второе место заняла Дина Аверина (28,000), третий результат показала россиянка Лала Крамаренко (26,650). В упражнениях с мячом первенствовала Дина Аверина (29,500), второй стала Арина Аверина (29,300), третьей - Крамаренко (26,400). Позже будут разыграны награды в упражнениях с булавами и лентой.

Турнир Olympico Cup проходит с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первые два дня спортсменки боролись за медали в личном многоборье, победу в этой олимпийской дисциплине одержала Дина Аверина, второй стала Арина Аверина, третьей - Крамаренко.

В новость внесены изменения (12:24) - добавлены результаты в упражнениях с мячом.

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