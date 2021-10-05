Ромашина оценила шанс отъезда за границу для работы тренером по синхронному плаванию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина после Игр в Токио получила из-за границы несколько предложений о работе тренером, однако долгосрочные варианты она сейчас рассматривать не готова. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Ранее во вторник 32-летняя спортсменка сообщила, что ей предложили работать тренером как в Москве, так и за рубежом.

"Кто же сразу раскрывает все карты? Тогда будет не интересно, - сказала Ромашина. - Действительно, многие европейские страны, и не только, предлагают мне как краткосрочное сотрудничество в плане постановки программ, так и долгосрочное - уехать на ПМЖ с целью достигнуть с командой определенных целей".

"Краткосрочные контракты, по которым будет возможность уехать на две недели, чтобы поставить программу, вполне возможны, таких вариантов я не исключаю. Но уезжать куда-то на четыре года и окунаться в это с головой я пока не готова", - пояснила она.

Ромашина в 2017 году работала тренером сборной России, тогда она не выступала в связи с рождением ребенка. Об окончании спортивной карьеры Ромашина еще не заявляла.