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Летние олимпийские виды спорта

Ромашина оценила шанс отъезда за границу для работы тренером по синхронному плаванию

Семикратная олимпийская чемпионка рассказала, что не готова уезжать из России на долгий срок
Светлана Ромашина EPA/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Светлана Ромашина
© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина после Игр в Токио получила из-за границы несколько предложений о работе тренером, однако долгосрочные варианты она сейчас рассматривать не готова. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

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Ранее во вторник 32-летняя спортсменка сообщила, что ей предложили работать тренером как в Москве, так и за рубежом.

"Кто же сразу раскрывает все карты? Тогда будет не интересно, - сказала Ромашина. - Действительно, многие европейские страны, и не только, предлагают мне как краткосрочное сотрудничество в плане постановки программ, так и долгосрочное - уехать на ПМЖ с целью достигнуть с командой определенных целей".

"Краткосрочные контракты, по которым будет возможность уехать на две недели, чтобы поставить программу, вполне возможны, таких вариантов я не исключаю. Но уезжать куда-то на четыре года и окунаться в это с головой я пока не готова", - пояснила она.

Ромашина в 2017 году работала тренером сборной России, тогда она не выступала в связи с рождением ребенка. Об окончании спортивной карьеры Ромашина еще не заявляла.

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Ромашина, Светлана АлексеевнаЛетние олимпийские виды спорта
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