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XXXII летние Олимпийские игры

Кабаева призвала раскрыть действия судей по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

По мнению олимпийской чемпионки, "информация о судействе на Олимпийских играх не может быть конфиденциальна и не может быть скрыта от публики в спорных ситуациях"

ТАСС, 5 октября. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева призвала главу Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ раскрыть действия судей, работавших на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Текст письма Кабаевой приводит портал "Чемпионат".

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На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.

"На мой взгляд, судейская коллегия совершила очевидную ошибку, мое мнение основано не только на моей личной оценке выступления гимнасток, а также на тщательном анализе выступления гимнасток профессиональными экспертами и судьями", - написала Кабаева.

В письме Кабаева приводит анализ судейских оценок, в котором устанавливается, что средний бал Дины Авериной на турнире составил 24,000 балла, а победившей Ашрам - 23,300.

"Этот анализ настолько убедителен и очевиден, что не вызывает сомнений в его объективности, - написала олимпийская чемпионка. - Я полагаю, что в данной ситуации единственно правильное решение - полностью раскрыть всю информацию о судействе. Оно соответствует основным принципам олимпизма и способствует построению международного престижа FIG как авторитетной международной спортивной организации. Информация о судействе на Олимпийских играх не может быть конфиденциальна и не может быть скрыта от публики в спорных ситуациях".

Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на мировых первенствах четыре раза.

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Кабаева, Алина МаратовнаXXXII летние Олимпийские игры
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