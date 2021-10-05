Гимнастка Крамаренко опередила сестер Авериных в упражнениях с лентой на турнире в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Лала Крамаренко стала первой в упражнениях с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup, который завершился в Москве. Спортсменка победила с результатом 24,400 балла.

Гимнастка Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на турнире в Москве

Второе место заняла Дина Аверина (23,900), третий результат показала Арина Аверина (23,600). В упражнениях с булавами первое место заняла Арина Аверина (29,200), Крамаренко и Дина Аверина набрали одинаковое количество баллов - по 27,700.

Ранее в упражнениях с обручем первенствовала Арина Аверина (28,400), второй стала Дина Аверина (28,000), третьей - Крамаренко (26,650). В упражнениях с мячом победила Дина Аверина (29,500), второй стала Арина Аверина (29,300), третьей - Крамаренко (26,400).

Турнир Olympico Cup проходил с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В первые два дня спортсменки боролись за медали в личном многоборье, победу в этой олимпийской дисциплине одержала Дина Аверина, второй стала Арина Аверина, третьей - Крамаренко.