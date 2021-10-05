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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" считает, что назначение Хачатурянца пойдет на пользу РПЛ

По мнению Александра Медведева, Хачатурянц "имеет необходимый потенциал в это сложное время двинуть развитие лиги вперед"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. И. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашоту Хачатурянцу по силам положительно повлиять на ситуацию в российском футболе. Такое мнение высказал журналистам гендиректор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

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Во вторник Хачатурянц возглавил премьер-лигу. Он сменил на посту Сергея Прядкина, объявившего об отставке. Хачатурянц возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза (РФС).

"Судя по той работе, которую провел Ашот Рафаилович с реформой судейства, его отношение, его взаимодействие показывает, что он имеет необходимый потенциал в это сложное время двинуть развитие лиги вперед. К тому же есть старое правило: если организация сама себя не реформирует, придут другие и ее будут реформировать", - сказал Медведев.

"В данном случае пришел не чужой человек, любящий футбол, поэтому хочется пожелать ему успехов в работе. А клубы и РФС окажут ему поддержку. Самое главное, что в повестке много вопросов, а судейство не останется без его внимания", - добавил он.

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