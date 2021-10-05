Карпин оценил состояние игроков сборной России перед матчами отбора на чемпионат мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" приехали в сборную России не в лучшем состоянии, им необходимо время, чтобы забыть о клубах и сконцентрироваться на игре за национальную команду. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

"Локомотив" во вторник уволил главного тренера после серии из пяти матчей без побед. "Зенит" в последнем туре чемпионата России проиграл дома "Сочи".

"Понятно, что не в самом лучшем [состоянии], но то же самое можно было сказать в прошлый раз про футболистов "Спартака". Нормальное явление, вещи, которые происходят в клубах. Голову совсем отключить невозможно, нужно забыть на время про клубы, сконцентрироваться на сборной. [Тренерский штаб] на всех футболистов опирается, игроки "Зенита" после домашнего поражения тоже не в самом хорошем психологическом состоянии приехали", - сказал Карпин.

"[Сергей] Терехов оставил приятное впечатление по тренировкам. [Алексей Миранчук] физически готов великолепно, отдохнувший, в этом отношении все хорошо, он готов играть. Наверное, не так доволен, что не играет в клубе", - добавил специалист.

Сборная России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).