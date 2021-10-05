Карпин объяснил причины вызова Адамова в сборную России

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 октября. /ТАСС/. Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов является перспективным игроком, он предпочтительнее Алексея Козлова из-за возраста. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

21-летний Адамов был вызван в национальную команду вместо получившего травму Ильи Самошникова. Козлову, выступающему за "Нижний Новгород", 34 года.

"Мы считаем, что это перспективный защитник. Резкий, агрессивный, в отборе хорош. Можно было вызвать Козлова, который был в "Ростове", но в силу возраста Адамов лучше, чем Козлов", - сказал Карпин.

Также в состав сборной вошел полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, заменивший в заявке полузащитника "Монако" Александра Головина, который получил травму. "Ахметова вызвали, у него есть опыт за сборную. Молодых сразу вызывать не можем, но перспектива должна присутствовать", - отметил главный тренер сборной.

Сборная России в рамках квалификационного турнира чемпионата мира встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).