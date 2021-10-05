Власти Петербурга готовятся провести финал Лиги чемпионов как праздник мирового уровня

"28 мая 2022 года, без сомнения, станет исторической датой для всего петербургского спорта и его истории. Для нас это очень серьезная мотивация - создать футбольный праздник мирового уровня", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале по итогам заседания оргкомитета по подготовке к финалу Лиги чемпионов, состоявшегося в Смольном.

Вице-губернатор рассказал, что на заседании обсудили вопросы, связанные с концепцией мобильности, организацией фестиваля болельщиков и городского пресс-центра. В работе заседания впервые принял участие глава проектов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по взаимодействию с городом-организатором финала Лиги чемпионов Гийом Пуассон. Он подчеркнул, что финал Лиги чемпионов - это "лучшая игра лучших клубов Европы, игра двух суперкоманд в лучшем командном турнире континента", его слова привели в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"К финалу Лиги чемпионов город сделает все необходимое, чтобы этот матч запомнился и футболистам, и болельщикам", - привели в пресс-службе администрации слова губернатора Александра Беглова. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", тренировочной площадкой станет стадион "Петровский". Петербург готовит инфраструктурное обеспечение матча.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году на стадионе "Лужники" в Москве определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.