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КХЛ

"Локомотив" уступил СКА и потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Никитина

Армейцы победили дома со счетом 1:0
Вратарь "Локомотива" Эдди Паскуале Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вратарь "Локомотива" Эдди Паскуале
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" проиграл петербургскому СКА со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Шайбу забросил Марат Хуснутдинов (40-я минута).

Это поражение стало для ярославцев первым под руководством Игоря Никитина. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил "Локомотив" 25 сентября, сменив Андрея Скабелку. После его назначения железнодорожники одержали три победы подряд.

Вратарь СКА Ларс Юханссон во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы, в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга обыграла "Нефтехимик" (2:0). Всего на счету шведского голкипера четыре сухие встречи в нынешнем сезоне. "Локомотив" второй раз по ходу регулярного чемпионата не сумел забросить ни одной шайбы.

СКА продлил победную серию до трех матчей. Команда из Санкт-Петербурга набрала 21 очко после 14 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" с 14 очками после 14 игр располагается на седьмой строчке. В следующем матче СКА 8 октября на выезде сыграет с "Барысом", "Локомотив" днем ранее в Череповце встретится с местной "Северсталью".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4 в овертайме, уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:0.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1472210248-3623
2Динамо М13110000255-2822
3СКА1471210345-2921
4ЦСКА1454000532-3018
5Динамо Мн1372001440-3017
6Спартак1562000735-3516
7Локомотив1460011635-3414
8Торпедо1460011637-3814
9Северсталь1342010622-2813
10Витязь1430123540-4713
11Динамо Р1450011725-4012
12Сочи15210201024-438
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург14121000159-2726
2Салават Юлаев14101000344-2122
3Трактор1461311242-3522
4Ак Барс1561203333-2922
5Автомобилист1450112543-4215
6Авангард1241100635-3512
7Нефтехимик1350001728-3311
8Амур1421201826-4411
9Барыс1322011731-4010
10Сибирь1330003719-319
11Куньлунь14301001032-518
12Адмирал1320022723-478

 

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