"Локомотив" уступил СКА и потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Никитина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" проиграл петербургскому СКА со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Шайбу забросил Марат Хуснутдинов (40-я минута).
Это поражение стало для ярославцев первым под руководством Игоря Никитина. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил "Локомотив" 25 сентября, сменив Андрея Скабелку. После его назначения железнодорожники одержали три победы подряд.
Вратарь СКА Ларс Юханссон во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы, в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга обыграла "Нефтехимик" (2:0). Всего на счету шведского голкипера четыре сухие встречи в нынешнем сезоне. "Локомотив" второй раз по ходу регулярного чемпионата не сумел забросить ни одной шайбы.
СКА продлил победную серию до трех матчей. Команда из Санкт-Петербурга набрала 21 очко после 14 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" с 14 очками после 14 игр располагается на седьмой строчке. В следующем матче СКА 8 октября на выезде сыграет с "Барысом", "Локомотив" днем ранее в Череповце встретится с местной "Северсталью".
В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4 в овертайме, уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:0.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|14
|7
|2
|2
|1
|0
|2
|48-36
|23
|2
|Динамо М
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|55-28
|22
|3
|СКА
|14
|7
|1
|2
|1
|0
|3
|45-29
|21
|4
|ЦСКА
|14
|5
|4
|0
|0
|0
|5
|32-30
|18
|5
|Динамо Мн
|13
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|40-30
|17
|6
|Спартак
|15
|6
|2
|0
|0
|0
|7
|35-35
|16
|7
|Локомотив
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|35-34
|14
|8
|Торпедо
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|37-38
|14
|9
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|10
|Витязь
|14
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|40-47
|13
|11
|Динамо Р
|14
|5
|0
|0
|1
|1
|7
|25-40
|12
|12
|Сочи
|15
|2
|1
|0
|2
|0
|10
|24-43
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|14
|12
|1
|0
|0
|0
|1
|59-27
|26
|2
|Салават Юлаев
|14
|10
|1
|0
|0
|0
|3
|44-21
|22
|3
|Трактор
|14
|6
|1
|3
|1
|1
|2
|42-35
|22
|4
|Ак Барс
|15
|6
|1
|2
|0
|3
|3
|33-29
|22
|5
|Автомобилист
|14
|5
|0
|1
|1
|2
|5
|43-42
|15
|6
|Авангард
|12
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|35-35
|12
|7
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|8
|Амур
|14
|2
|1
|2
|0
|1
|8
|26-44
|11
|9
|Барыс
|13
|2
|2
|0
|1
|1
|7
|31-40
|10
|10
|Сибирь
|13
|3
|0
|0
|0
|3
|7
|19-31
|9
|11
|Куньлунь
|14
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|32-51
|8
|12
|Адмирал
|13
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|23-47
|8