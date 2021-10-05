"Локомотив" уступил СКА и потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Никитина

Шайбу забросил Марат Хуснутдинов (40-я минута).

Это поражение стало для ярославцев первым под руководством Игоря Никитина. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года с ЦСКА возглавил "Локомотив" 25 сентября, сменив Андрея Скабелку. После его назначения железнодорожники одержали три победы подряд.

Вратарь СКА Ларс Юханссон во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы, в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга обыграла "Нефтехимик" (2:0). Всего на счету шведского голкипера четыре сухие встречи в нынешнем сезоне. "Локомотив" второй раз по ходу регулярного чемпионата не сумел забросить ни одной шайбы.

СКА продлил победную серию до трех матчей. Команда из Санкт-Петербурга набрала 21 очко после 14 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" с 14 очками после 14 игр располагается на седьмой строчке. В следующем матче СКА 8 октября на выезде сыграет с "Барысом", "Локомотив" днем ранее в Череповце встретится с местной "Северсталью".

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4 в овертайме, уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:0.