"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами отметились Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17), Анатолий Никонцев (37) и Брендэн Лайпсик (43).

"Металлург" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским "Динамо" (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.

Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за "Спартак" и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с "Металлургом". Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. "Спартак" в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и "Авангардом" (0:4).

"Спартак" с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 9 октября в гостях сыграет с омским "Авангардом", а "Металлург" 7 октября на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".