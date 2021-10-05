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КХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Магнитогорска
Хоккеисты "Металлурга" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Металлурга"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

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Заброшенными шайбами отметились Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17), Анатолий Никонцев (37) и Брендэн Лайпсик (43).

"Металлург" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским "Динамо" (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.

Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за "Спартак" и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с "Металлургом". Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. "Спартак" в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и "Авангардом" (0:4).

"Спартак" с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 9 октября в гостях сыграет с омским "Авангардом", а "Металлург" 7 октября на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1472210248-3623
2Динамо М13110000255-2822
3СКА1471210345-2921
4ЦСКА1454000532-3018
5Динамо Мн1372001440-3017
6Спартак1562000735-3516
7Локомотив1460011635-3414
8Торпедо1460011637-3814
9Северсталь1342010622-2813
10Витязь1430123540-4713
11Динамо Р1450011725-4012
12Сочи15210201024-438
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург14121000159-2726
2Салават Юлаев14101000344-2122
3Трактор1461311242-3522
4Ак Барс1561203333-2922
5Автомобилист1450112543-4215
6Авангард1241100635-3512
7Нефтехимик1350001728-3311
8Амур1421201826-4411
9Барыс1322011731-4010
10Сибирь1330003719-319
11Куньлунь14301001032-518
12Адмирал1320022723-478

 

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