"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".
Заброшенными шайбами отметились Джош Карри (15-я минута), Денис Зернов (17), Анатолий Никонцев (37) и Брендэн Лайпсик (43).
"Металлург" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским "Динамо" (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.
Забросивший третью шайбу Никонцев на протяжении пяти сезонов выступал за "Спартак" и был капитаном команды. 1 мая 2021 года он заключил контракт с "Металлургом". Команда из Магнитогорска в третий раз в сезоне не пропустила в матче ни одной шайбы, ворота гостей защищал Юхо Олкинуора. "Спартак" в третий раз не сумел поразить ворота соперника, ране красно-белые на забрасывали в домашних матчах со СКА (0:2) и "Авангардом" (0:4).
"Спартак" с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.
В следующем матче "Спартак" 9 октября в гостях сыграет с омским "Авангардом", а "Металлург" 7 октября на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|14
|7
|2
|2
|1
|0
|2
|48-36
|23
|2
|Динамо М
|13
|11
|0
|0
|0
|0
|2
|55-28
|22
|3
|СКА
|14
|7
|1
|2
|1
|0
|3
|45-29
|21
|4
|ЦСКА
|14
|5
|4
|0
|0
|0
|5
|32-30
|18
|5
|Динамо Мн
|13
|7
|2
|0
|0
|1
|4
|40-30
|17
|6
|Спартак
|15
|6
|2
|0
|0
|0
|7
|35-35
|16
|7
|Локомотив
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|35-34
|14
|8
|Торпедо
|14
|6
|0
|0
|1
|1
|6
|37-38
|14
|9
|Северсталь
|13
|4
|2
|0
|1
|0
|6
|22-28
|13
|10
|Витязь
|14
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|40-47
|13
|11
|Динамо Р
|14
|5
|0
|0
|1
|1
|7
|25-40
|12
|12
|Сочи
|15
|2
|1
|0
|2
|0
|10
|24-43
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|14
|12
|1
|0
|0
|0
|1
|59-27
|26
|2
|Салават Юлаев
|14
|10
|1
|0
|0
|0
|3
|44-21
|22
|3
|Трактор
|14
|6
|1
|3
|1
|1
|2
|42-35
|22
|4
|Ак Барс
|15
|6
|1
|2
|0
|3
|3
|33-29
|22
|5
|Автомобилист
|14
|5
|0
|1
|1
|2
|5
|43-42
|15
|6
|Авангард
|12
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|35-35
|12
|7
|Нефтехимик
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|28-33
|11
|8
|Амур
|14
|2
|1
|2
|0
|1
|8
|26-44
|11
|9
|Барыс
|13
|2
|2
|0
|1
|1
|7
|31-40
|10
|10
|Сибирь
|13
|3
|0
|0
|0
|3
|7
|19-31
|9
|11
|Куньлунь
|14
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|32-51
|8
|12
|Адмирал
|13
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|23-47
|8