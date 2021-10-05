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КХЛ

Главный тренер "Металлурга" Воробьев сможет руководить командой в матче КХЛ со "Спартаком"

Третий тест тренера на коронавирус показал отрицательный результат
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Об этом он сообщил ТАСС.

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В воскресенье Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест оказался отрицательным.

"Третий тест - отрицательный. Буду на лавке", - сказал Воробьев.

Матч "Спартак" - "Металлург" пройдет в Москве 5 октября и начнется в 19:30 мск.

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