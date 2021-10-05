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Летние олимпийские виды спорта

Итоговый исполком Федерации спортивной борьбы России пройдет 24 октября

Глава Федерации спортивной борьбы России анонсировал кадровые перестановки и в женской борьбе, и в мужской
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) подведет итоги олимпийского года 24 октября. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Михаил Мамиашвили.

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"Исполком пройдет 24 октября в закрытом режиме, не исключаю, что он пройдет и в два дня - вопросов назрело немало. В том числе и тех, что касаются кадровых перестановок - они произойдут в женской борьбе, планируются и в мужской, - рассказал Мамиашвили. - Еще раз повторюсь о необходимости пересмотреть ситуацию с регионами - считаю странной ситуацию, когда глава той или иной региональной федерации борьбы может в глаза не видеть руководителя головной федерации по четыре года и рассчитывать на те же преференции, что те же Ингушетия или, например, Дагестан".

"На данном этапе у нас есть полное взаимопонимание с всеми ведущими представителями российской спортивной борьбы. Борьба востребована, борьба популярна, успешно действует программа "Спортивная борьба - в школы", но развитие нашего вида спорта должно быть построено на добросовестном отношении к делу. Считаю недопустимым приходить на тренировки с зубочисткой в зубах, работать на уровне 60 ударов пульса в минуту, тогда и результат будет соответствующим", - подчеркнул президент ФСБР.

В вольной борьбе на Олимпиаде золотые медали завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). У борцов греко-римского стиля три награды - олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев, бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Женская сборная завершила выступление на Играх без медалей.

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