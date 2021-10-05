Итоговый исполком Федерации спортивной борьбы России пройдет 24 октября

На Играх в Токио борцы принесли команде России четыре золотые и четыре бронзовые медали.

"Исполком пройдет 24 октября в закрытом режиме, не исключаю, что он пройдет и в два дня - вопросов назрело немало. В том числе и тех, что касаются кадровых перестановок - они произойдут в женской борьбе, планируются и в мужской, - рассказал Мамиашвили. - Еще раз повторюсь о необходимости пересмотреть ситуацию с регионами - считаю странной ситуацию, когда глава той или иной региональной федерации борьбы может в глаза не видеть руководителя головной федерации по четыре года и рассчитывать на те же преференции, что те же Ингушетия или, например, Дагестан".

"На данном этапе у нас есть полное взаимопонимание с всеми ведущими представителями российской спортивной борьбы. Борьба востребована, борьба популярна, успешно действует программа "Спортивная борьба - в школы", но развитие нашего вида спорта должно быть построено на добросовестном отношении к делу. Считаю недопустимым приходить на тренировки с зубочисткой в зубах, работать на уровне 60 ударов пульса в минуту, тогда и результат будет соответствующим", - подчеркнул президент ФСБР.

В вольной борьбе на Олимпиаде золотые медали завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), бронзовыми призерами стали Артур Найфонов (до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). У борцов греко-римского стиля три награды - олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг стал Муса Евлоев, бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Женская сборная завершила выступление на Играх без медалей.