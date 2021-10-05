Миронов: два удаления в первом периоде матча против "Металлурга" сломали игру "Спартака"

Во вторник "Спартак" уступил "Металлургу" со счетом 0:4.

"Команда начала неплохо первый период, но эти два удаления полностью сломали игру: "Металлург" воспользовался ими и забил два гола. После этого было сложно вернуться в игру, но ребята старались, пытались исправить положение, но так вышло, что сегодня проиграли. Самое главное - это желание, огромная самоотдача, играть друг за друга, нужно биться с первой секунды до последней всей командой, от каждого зависит результат матча. Мы сами видим, что с топовыми командами нам тяжело, но будем готовиться к следующим играм, у нас впереди сильные команды, думаю, что мы переломим эту тенденцию и будем обыгрывать сильных соперников", - сказал Миронов.

В третьем периоде голкипер Алексей Красиков был заменен на Андрея Сковронского, для которого игра стала дебютной в КХЛ. "Он неплохо провел один период, да, пропустил гол, но там был хороший бросок, поэтому вины его нет. Хотели как-то взбодрить команду, поэтому сменили вратаря, но не получилось, не хватило чего-то сегодня. Повторю, были моменты, если бы забили в первом, может быть, игра бы сложилась иначе, но как сложилось, так сложилось - счет на табло, игру мы проиграли", - добавил специалист.

"Может ли Сковронский провести еще матчи? Конечно, почему нет? Будем разговаривать с тренером вратарей, если выпадет шанс, он должен им воспользоваться, а он, скорее всего, выпадет. Одним и даже двумя вратарями всегда идти тяжело весь сезон, так что всегда есть шанс, нужно просто трудиться и готовиться", - отметил Миронов.

Воробьев смотрел хоккей на самоизоляции

"Металлург" одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате. На тренерскую скамейку команды вернулся Илья Воробьев. Он не смог руководить командой в предыдущем матче с московским "Динамо" (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй и третий тесты оказались отрицательными.

"Классно в отеле, смотрел хоккей больше, чем обычно. Знаете, я не чувствовал себя больным. Знаю, какие симптомы, они были в прошлом году. Был уверен, что у меня ничего нет, так просто случается", - сказал Воробьев.

"Спартак" с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" одержал 13 побед при одном поражении и с 26 очками возглавляет таблицу Восточной конференции.