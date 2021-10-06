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Мировой футбол

"Антальяспор" назначил главным тренером команды действующего футболиста Нури Шахина

За турецкий клуб выступает защитник сборной России Федор Кудряшов
Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин Ina Fassbender/Pool Photo via AP
Описание
Главный тренер "Антальяспора" Нури Шахин
© Ina Fassbender/Pool Photo via AP

ТАСС, 6 октября. Футболист Нури Шахин назначен главным тренером турецкого "Антальяспора". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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33-летний Шахин является действующим футболистом клуба, он выступает за команду с 2020 года. Решение назначить Шахина было принято после отставки Эрсуна Янала. Шахин также выступал за германские "Боруссию" (Дортмунд) и "Вердер", нидерландский "Фейенорд", испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

"Антальяспор" после восьми туров национального чемпионата идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем матче клуб 16 октября на выезде сыграет с "Сивасспором".

В текущем сезоне Шахин провел за клуб восемь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. За "Антальяспор" также выступает 34-летний защитник сборной России Федор Кудряшов.

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