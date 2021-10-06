Мария Ласицкене вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

ТАСС, 6 октября. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в финальную тройку претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В финал также вышли двукратная чемпионка Игр в Токио нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м) и серебряный призер Олимпиады в Токио в метании молота полька Анита Влодарчик. В тройку не смогла попасть серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги. Россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, также в ее активе золото и серебро чемпионатов Европы.

Победительница будет названа 16 октября.