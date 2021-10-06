Каземиро не сыграет за сборную Бразилии из-за зубной боли

ТАСС, 6 октября. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Каземиро не сможет выступить за команду в предстоящих матчах в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года из-за зубной боли. Об этом сообщает пресс-служба бразильской сборной.

Сборная Бразилии по футболу одержала восьмую победу подряд в отборе на чемпионат мира

Вместо футболиста мадридского "Реала" в сборную вызван полузащитник английской "Астон Виллы" Дуглас Луис.

"Мы общались с врачами "Реала" и самим Каземиро, - сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар. - Выяснилось, что у футболиста воспаление из-за зуба мудрости" и ему нельзя тренироваться ближайшие пять дней".

8 октября подопечные Тите на выезде сыграют с венесуэльцами, 11 октября - в гостях с колумбийцами, 15 октября - дома с уругвайцами. По прошествии восьми туров сборная Бразилии лидирует в таблице сборных из Южной Америки, набрав 24 очка.